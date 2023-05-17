«الأعلى للأمن السيبراني»: نعمل على حماية المواطن من الجرائم الإلكترونية

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، إن مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات سيعقد لأول مرة بفضل جهود وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أنه كلما تعاملنا بكثرة مع الأجهزة الإلكترونية والتحول الرقمي، كلما ظهرت أمامنا العديد من الجرائم الإلكترونية.

عبد الحافظ: الأمن السيبراني يعلم المواطن كيف يحمي حساباته

وأضاف «عبد الحافظ» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن الأمن السيبراني يعتمد على كيفية حماية المواطن العادي نفسه من الهجمات التي قد تطاله من خلال المختصين، وذلك هو المفهوم الأشمل لأننا قد أصبحنا أكثر عرضه للهجمات السيبرانية.

وأوضح أن التعريف العالمي الآن، لم يعد أنا هل سأتعرض للهجوم بقدر ما أصبح كيفية القدرة على الصمود، إذ أن الهجمات السيبرانية كسرقة أرقام الكروت البنكية أو غيرها من الهجمات قد باتت مصطلح قائم للحروب السيبرانية الموجودة والمنتشرة.

وأكد أن كلمة الأمن السيبراني تعني كيفية الحفاظ على تعاملاتي عبر الإنترنت بشكل آمن، كما أنه علينا أن نتنبه بأن الأمن السيبراني قد أصبح ضروريا لأن العالم تكبد خسائر تبلغ 8.4 تريليون دولار أمريكي نتاج الهجمات السيبرانية، وهو الرقم مرشح للزيادة، ما يؤكد بأنه مصدر سهل للمهاجم، ولذا فقد أصبح الأمن السيبراني اتجاه عالمي، لا أحد يتخيل أنه بعيد عن الهجمات السيبرانية.