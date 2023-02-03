«القومي لتنظيم الاتصالات»: الأمن السيبراني يحافظ على المجتمع وأفراده وبياناته

ينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ندوة الأمن السيبراني ضمن فعاليات اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ويديرها المهندس أحمد حلمي نائب رئيس قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتحدث خلالها عن أهمية الأمن السيبراني، وبالتحديد مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستخدم في التجنيد الإلكتروني.

وأوضح «حلمي»، أن الأمن السيبراني له أهمية كبرى، في حماية المعلومات المهمة: «معلومات شخصية موجودة على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، أسرار العمل.. وغيرها، كما أنه يعمل على التصدي لأي من الهجمات السيبرانية، وذلك من خلال برامج الدفاع الإلكترونية، ويحافظ الأمن السيبراني على المجتمع وأفراده وبياناته».

أهمية الأمن السيبراني

وتابع نائب رئيس القطاع، في سرد أهمية الأمن السيبراني في حماية الأنظمة من الفيروسات الضارة، أنه يحمي المؤسسات والشركات من هذه الهجمات التي تتمثل في الفيروسات الضارة والبرامج الخطيرة التي تهدف للاحتيال على الشركات وتتسبب في تلف وإهدار كبير.

وتؤدي الفيروسات الضارة أيضًا إلى إتلاف البيانات عن طريق إتلاف جميع الملفات الخاصة بالمؤسسة، وأيضا اتلاف الأجهزة، وهو ما يتسبب في الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، بسبب تعطيل العمل المبني على هذه الأنظمة والبيانات.

استهداف مواقع التواصل الاجتماعي في التجنيد الإلكتروني

ويساهم الأمن السيبراني بشكل فعال في الحد من الجرائم الإلكترونية، التي تطورت بشكل كبير نتيجة لاتصال أعداد مهولة من الأجهزة على الإنترنت، وتتمثل الجرائم الإلكترونية في التصيد الاحتيالي عن طريق إرسال الروابط الضارة عن طريق البريد الإلكتروني، وقرصنة البرمجيات وغيرها الكثير من أشكال التهديد والنصب وإلحاق الضرر بالآخرين، كما أنه يساعد في حماية بيانات القطاع المالي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مستهدفة في التجنيد الإلكتروني.