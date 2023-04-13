مصر تستضيف معرض الأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات مايو المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، في نسخته الاولي والمقرر انعقاده شهر مايو المقبل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 من مايو المقبل، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفعالية إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المصرية، وبالتعاون مع تحالف من شركات القطاع الخاص.

مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT مايو المقبل

وتأتي كل هذه الرعايات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية في خطة 2030.

ومن المتوقع أن يكون المؤتمر بمثابة منصة فريدة تجمع كبار خبراء الأمن السيبراني في العالم وشركات التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن الرقمي وتحديد مستقبل الأمن السيبراني في مصر والشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي وإحراز تقدم حقيقي على كافة الأصعدة.

ويعتبر مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-EGYPT) الحدث الأول من نوعه في مصر لتسليط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبراني محليًا ودوليًا ويستهدف المؤتمر مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، وتأثير الهجمات الإلكترونية على القطاعات والصناعات المختلفة، وكيفية مجابهتها وبناء استراتيجيات مرنة للأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بشكل متكامل.

ومن المتوقع ان يجمع المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن السيبراني والمهنيين من مختلف الصناعات لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني وكيفية حماية مؤسساتهم من التهديدات السيبرانية.

استهداف الطلاب وحديثي التخرج المهتمين بالتخصص في هذا المجال

كما يستهدف مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT كافة المهتمين بقطاع الأمن السيبراني بدءًا من الطلاب وحديثي التخرج المهتمين بالتخصص في هذا المجال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والاستخباراتي، مديري أمن المعلومات ورؤساء أقسام المعلومات وكبار ضباط الأمن وكبار التقنيين، بالإضافة إلى رواد صناعة الأمن السيبراني والاستخباراتي والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، بجانب اطلاق الشركة المصرية للاتصالات WE هاكاثون خاص بريادة الأعمال تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET، والذى يهدف إلى ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تطوير صناعة الأمن السيبراني في مصر و الوطن العربي ورفع الوعى بأهميتها.

من جانبه قال أحمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لتنظيم مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، أن المؤتمر والمعرض يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رقمنة الدولة واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تحرص على لعب دور محوري وهام لدعم مبادرات رواد الاعمال والطلاب كافة المهتمين بقطاع الامن السيبراني.

الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية بالاتحاد الدولي للاتصالات

وأضاف، لقد حظي المؤتمر والمعرض ليس فقط على اهتمام محلي ولكن حظي على اهتمام إقليمي ودولي مما يضع مصر على خريطة المؤتمرات العالمية، حيث من المقرر ان يستضيف المؤتمر عدد من كبار خبراء الامن السيبراني في العالم، كما سيستضيف المؤتمر الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نمو السوق المحلي والتقدم الشامل للدولة في مجال الأمن السيبراني تحقيقًا لرؤية الدولة لخلق مشهد رقمي آمن ومزدهر لمصر بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ويوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة لعرض مهاراتهم، مع تعزيز الابتكار وتطوير صناعة الأمن السيبراني في مصر.