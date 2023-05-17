«الثقافة والهوية» تتصدران مناقشات المحور المجتمعي بالحوار الوطني غدا

تنطلق، غدا، أولى جلسات المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، حيث ستتم مناقشة بعض قضايا المحور، الذى يضم 6 لجان فرعية وتندرج تحته عدد من القضايا، ومن المقرر عقد 4 جلسات بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، ويناقش على مدار جلستين قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

«المقرر المساعد»: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر

من جهته، قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعى، إن الهوية الوطنية يُنظر لها بأنها مرتبطة بالماضى، مؤكداً أن أشياء كثيرة متداخلة فى الهوية المصرية، مشدداً على أهمية تشكيل الوعى لدى المواطن، وأن هناك ترابطاً بين الثقافة والهوية، ويعد التعليم والتربية والثقافة من أبرز عوامل تشكيل الوعى لدى مختلف أطياف الشعب.

وأكّد «مجاهد»، لـ«الوطن»، أنّ للمحور المجتمعى أهمية كبيرة، متوقعاً أن تكون جلسات اليوم مثمرة وناجحة وتعرض العديد من الرؤى والأفكار التى تعود على المجتمع بالمصلحة والنفع، وكذا الترحيب بكل الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ لتعميق الانتماء للهوية الوطنية والمحافظة عليها، مضيفاً: «كل ما يصل اليوم من مقترحات مهم، يمكن عرضه عند مناقشة المحور»، وأن جميع قضايا المحور المجتمعى تهم المواطنين لأنها تمسهم بشكل مباشر، فيما يتعلق بحياتهم اليومية، الأمر الذى يفسر التأثير الكبير على المحورين السياسى والاقتصادى.

«الوفد»: نطالب بتأهيل وإعداد المعلمين حديثي التخرج

وفى السياق ذاته، قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب له باع كبير والقضايا المعروضة فى الحوار الوطنى مهمة ومتشابكة، خاصة قضايا المحور المجتمعى، التى يأتى على رأسها التعليم، متابعاً: «التعليم أم القضايا، فهو على رأس الأولويات، رغم أن كل القضايا مهمة، ولكنه يأتى فى المقدمة، لأنه لا يمكن لأمة أن تتقدم دونه»، لافتاً إلى أن الأولوية لكل القضايا وليس لقضية بعينها، ولدى الحزب مطالبات أكثر من المتاح، لذلك نُحدّد الأولويات وفقاً للقضايا التى تخدم المواطن، وهى كالتالى: «خطة قومية لزيادة عدد المدارس، والحد من الزيادة السكانية بزيادة الوعى، وتحديث أسلوب التقويم والامتحانات للطلبة، وتأهيل وإعداد المعلمين، وتوعية المقبلين على الزواج بخطر الزيادة السكانية، والانتهاء من قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية».

من جانبه، أوضح محمد فرج، الأمين المساعد لحزب التجمع، ومسئول ملف الحوار الوطنى بالحزب، أن الحزب قدّم رؤية شاملة للمحور الاجتماعى تتضمّن كل قضاياه، والملفات المقرّر أن يناقشها، مشيراً إلى أنّ الرؤية العامة تبدأ من ضرورة الاعتماد على آليات التخطيط وتعظيم الموارد الذاتية للتنمية والإنتاج الذاتى لأساسيات الشعب، لافتاً إلى أنَّ التنمية الاجتماعية هى التى تُحقّق مساحة أكبر من العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع المشاركة الشعبية، إذ يبنى الشعب مؤسسات المجتمع الجديد فى مجالات الإنتاج، والتوزيع العادل للثروة. وأكّد «فرج» أنّ مطالبات الحزب تتلخص فى إنشاء المجلس القومى للوعى والمجلس القومى للشباب وتطوير وتحديث مناهج التعليم وزيادة الأنشطة الطلابية داخل المدارس وحماية تنوع الهوية الوطنية لمصر، وتعميم نظام التأمين الصحى الشامل، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، إضافة إلى استحداث نظم فاعلة لحماية العاطلين عن العمل.

«المصريين الأحرار»: خطة شاملة لحماية الهوية والتوسع في الأنشطة الثقافية والتوعية بمخاطر الطلاق

وقالت الدكتورة إيناس صبحى، عضو المكتب السياسى وأمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، إن الهوية المصرية من أهم النقاط التى يهتم بها الحزب، منذ تولى الدكتور عصام خليل رئاسته، وأول ندوة عُقدت فى أمانة المرأة، كانت عن الهوية المصرية، لأنها الأساس الذى تقوم عليه الثقافة والإعلام والتعليم، وتعتمد على الفرد، فإن كان سليماً سيُنشئ مجتمعاً سليماً، مشدّدة على ضرورة وضع خطة استراتيجية تستمر لعدة سنوات لرفع كفاءة المعلمين وتدريب حديثى التخرّج والقدامى على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ودور المعلم داخل مدرسته، بالإضافة إلى صقله بالمعلومات والثقافة التى تجعله قادراً على التعامل مع الطلبة وتطويرهم، وتابعت: «نطالب بخطة شاملة لحماية الهوية الوطنية والتوسع فى الأنشطة الثقافية والتوعية بمخاطر الطلاق على الأسرة، وتشكيل مجلس اجتماعى ونفسى لتحليل الشخصية المصرية، وتدريب المعلمين على التكنولوجيا الحديثة وحملة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبات جرائم العنف ضد المرأة، وأخيراً تطوير العنصر البشرى بالجهات المختلفة».

ويضم المحور المجتمعى 6 لجان جاء ترتيبها كالتالى: لجنة التعليم والبحث العلمى، وتتطرق لمناقشة محور التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فنى)، التعليم الجامعى، والبحث العلمى والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار، تليها لجنة الصحة التى تتناول منظومة التأمين الصحى الشامل، النظام الصحى (حكومى، خاص، أهلى)، والعنصر البشرى فى المنظومة الصحية، إضافة إلى صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول، ومستقبل التعليم الطبى فى مصر، كما يضم المحور المجتمعى لجنة القضية السكانية والتى تشمل قضايا تشخيص الحالة السكانية فى مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، بالإضافة إلى الخريطة السكانية والتوسع العمرانى، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعى وتتضمن قضايا ظاهرة الطلاق، العنف الأسرى، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية وتندرج تحتها قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية، الصناعات الثقافية، النشر والترجمة، الموسيقى، الهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، فيما تناقش لجنة الشباب دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسى للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوى الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، جلسات حول «الشباب الدارسين فى الخارج - الانتماء والوعى - التحولات الجيلية».

ويمثل الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة للدولة المصرية للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وتتلقى إدارة الحوار الوطنى الكثير من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين، وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطنى قد انطلقت الأحد الماضى لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى الذى يضم 5 لجان فرعية، فيما تمت مناقشة قضايا المحور الاقتصادى يوم الثلاثاء، وشهدت الجلسات حضوراً وتفاعلاً من الأحزاب والقوى المدنية وعرض المقترحات والرؤى، ومن المقرر وفقاً لما أعلنه أعضاء مجلس الأمناء أن يتم رفع التوصيات والمخرجات الناتجة عن الحوار الوطنى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوجيه بتنفيذها على أرض الواقع من قبل الجهات المختصة، للرقى بمستوى المعيشة للمواطن، بالإضافة إلى الدفع نحو عملية التطوير الذى تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المجالات.