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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني روشتة شاملة لإصلاح المجتمع

كتب:

أحمد شوقي
08:39 م | الأربعاء 17 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. روشتة شاملة لإصلاح المجتمع 

- الجلسات تصل إلى محطتها الثالثة.. وتشابك القضايا المجتمعية تحدٍّ كبير أمام الحضور 

- «الثقافة والهوية» تتصدران «المحور المجتمعي» اليوم.. و«زايد»: نناقش سبل تطوير السينما والدراما والمسرح 

- المشاركون بجلسة «صياغة الخريطة السياحية» يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام للترويج لمصر

- الأحزاب: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتربية والتعليم والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي

- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة 

- «السيسي»: حريصون على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات خاصة في البترول والغاز

- إشادات واسعة من المستثمرين والغرف التجارية والخبراء بالقرارات الـ22 لـ«المجلس»

- «الأعلى للاستثمار» يدعم الاقتصاد الوطني

- الرئيس يتابع أنشطة وبرامج «أباتشي» في مصر.. ويبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني مع إيطاليا

- «مدبولي»: ضاعفنا الاستثمارات 15 مرة.. ونتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات

- إنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل.. وتملك الأجانب للعقارات بـ«العملة الحرة» دون حد أقصى

- «الاتصال العربية» تشيد بجهود مصر لتخفيف معاناة السودانيين

- «شكري» يشارك في الاجتماع لـ«المجموعة».. و«أبوزيد»: مواصلة المساعي مع كل الأطراف للتوصل إلى حلول للأزمة

- استعدادات «الأحمر».. وصفقات «الأبيض»

- «كولر» يجري تغييرات بالجملة على تشكيل الأهلي للقاء الترجي و6 أندية تسعى لخطف «تاو»

- الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ 40 مليون جنيه.. وإغراءات جديدة لـ«نبيه».. والفريق يواجه أسوان

الصفحة الثانية

- «الثقافة والهوية» تتصدران مناقشات المحور المجتمعي اليوم 

- «المقرر المساعد»: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتعليم والتربية والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي.. و«الوفد»: نطالب بتأهيل وإعداد المعلمين حديثي التخرج.. وتوعية المقبلين على الزواج بخطر الزيادة السكانية

- «التجمع»: ندعو لإنشاء مجلس قومي للوعي.. وتطوير وتحديث مناهج التعليم وزيادة الأنشطة الطلابية

- «المصريين الأحرار»: خطة شاملة لحماية الهوية والتوسع في الأنشطة الثقافية والتوعية بمخاطر الطلاق

- «الولاية المالية» على طاولة لجنة الأسرة: الأم رقم واحد في الوصاية بعد وفاة الأب

- «الشبراوي»: حريصون على عرض المشكلات الأسرية بشفافية ووضوح لإيجاد حلول جذرية قابلة للتنفيذ

- مقرِّر لجنة الثقافة: مكتبة الإسكندرية تسهم في تعميق الهوية.. وترجمة الثقافة المصرية للغات الأجنبية أمر مهم 

- د. أحمد زايد: تطوير «السينما والدراما والمسرح» على رأس الملفات.. وهوية مصر «مصونة»

- المسرح يلعب دوراً بارزاً في الحياة الثقافية لأنه يجسد فكرة الحوار بين الفنان والجمهور

الصفحة الثالثة

- إنتاج إعلامي متنوع للترويج لمصر عربياً وعالمياً 

- مقترحات «التنسيقية» لتحفيز الاستثمار السياحي: تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة.. وإنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني 

- «سها»: يجب توفير رخص شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية.. و«جميلة»: لا بد من تدشين استراتيجية للتسويق السياحي وتغيير الأسلوب التقليدي للترويج

- «الجمل»: تعدّد جهات الولاية على المستثمر السياحي أكبر مشكلة.. ونحتاج إلى استحداث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة

- المشاركون بالجلسة يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام

- «فوزي»: يجب أن نتكاتف للترويج للمقاصد بطريقة تجذب السائحين.. «عبدالقادر»: تصوير المسلسلات والأفلام بالمناطق السياحية يحقق رواجاً كبيراً

- «الدر»: الإعلام إحدي أدوات السياحة في أي دولة لكونه عاملاً أساسياً للترويج والتوعية

- أستاذة الإعلام: الترويج هو العمود الفقري لتنشيط السياحة وجذب الرواد للمقاصد الأثرية 

- د. ليلى عبدالمجيد: الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة.. وطرح مشكلاته بمحاور الحوار ضرورة مهمة

- تحديد الجمهور المستهدف وطبيعة سماته وتوقيت إطلاق الدعاية عوامل أساسية لتشكيل الحملات الإعلامية

الصفحة الرابعة

- «الوطن» ترصد استعدادات المصانع والورش لموسم الحج

- ملحمة بشرية لنيل شرف صناعة «ملابس الإحرام» 

- «البشكير» عمال المحلة يغزلون بخيوط من نور: «هنيّالكم وعقبالي»

- «العباية» أيادٍ تكمل طلّة السيدات بتصميمات «ساترة ومريحة» 

- «النعل» «جلد وبلاستيك».. راحة الحاج تبدأ من القدمين 

- «آية»: الأسعار تتراوح بين 450 و520 جنيهاً للقطعة وتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية

- الخامات معظمها مستوردة ويتم تسويقها إلكترونياً

- «محمد»: نضاعف ساعات العمل بحب ورضا تام.. والخامات «قطن 100%»

الصفحة الخامسة

- «مدبولي»: الدولة ضاعفت الاستثمارات 15 مرة.. وتتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات

- رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات يصل إلى تريليون و640 مليار جنيه العام المقبل.. ونستهدف وصول نصيب القطاع الخاص منها إلى 65%

- حسم 75% من نتائج مشكلات المستثمرين لصالحهم.. وتعديلات قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي

- وزارة المالية ستضع وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات.. وقريباً إعلان سلسلة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والإدارية للأنشطة الصناعية

- إشادات واسعة بالقرارات الـ22 لـ«الأعلى للاستثمار»: تدعم الاقتصاد الوطني

- «الغرف التجارية»: الدولة جادة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على البيروقراطية.. وشعبة المستوردين: القرارات تسهم في فض المنازعات

- خبير: تحسّن بيئة الاستثمار يساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع ومهم لدفع عجلة التنمية 

- «حياة كريمة»: بدء تنفيذ «600 ألف باب رزق» لتوفير فرص عمل لـ«الأوْلى بالرعاية»  

- المرحلة الأولى للمبادرة تنطلق من «الفيوم وبني سويف» وتتضمن 2000 مشروع للتمكين الاقتصادي

الصفحة السادسة

- «المالية»: الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف في البنية التحتية عقب ٢٠١١.. ولا بديل عن البناء والتنمية والإصلاح 

- «معيط»: تحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير «مش ببلاش».. ونراهن على دور أكبر للقطاع الخاص ليصبح قاطرة التنمية في مصر

- نتعامل مع التأثيرات الخارجية بمنهجية لاستعادة الاستقرار والحد من التضخم ونستهدف خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف حدة الصدمات العالمية

- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبي لجذب القطاع الخاص للاستثمار في «نوفِّي»

- وزيرة التعاون الدولي: موقع مصر وعلاقاتها القوية مع الدول الأفريقية يجعلانها بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء

- «الهجرة»: حريصون على حل مشكلة أبنائنا الطلاب العائدين من الخارج

- «الغر»: على الطلاب سرعة التقديم للجامعات عبر الموقع الإلكتروني و«عبدالسلام»: التقديم يسير بصورة منتظمة وهادئة 

الصفحة السابعة

- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة ومستشار «الزراعة»: الدولة قامت بإجراءات استباقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

- نادر نور الدين: إنتاج الفدان بالأراضي الجديدة يصل لـ3 أطنان قمح.. وهناك اتجاه لزراعة الذرة الصفراء بدلاً من «البيضاء» لتقليل الاستيراد وحل أزمة الخامات

- محمد فهيم: الأراضي الجديدة تستهدف المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية للتقاوى المعتمدة للقمح بنسبة 100% العام الجديد 

- زيادة إنتاجية الذرة والقمح والبنجر وعبّاد الشمس وفول الصويا باستنباط أصناف جديدة

- عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: تجاهل دور «البيطري» جعل الفلاح فريسة لانتشار الأدوية المغشوشة و42% منها لا يخضع للرقابة 

- د. مجدي حسن: يجب تحقيق المعادلة السعرية والقوة الشرائية المتحكم بسوق الدواجن 

- «زكي»: استمرار عمليات الذبح خارج المجازر لعدم وجود رقابة يؤدي إلى مرض السل والدودة الشريطية

الصفحة الثامنة

- راحة بالقوة الجبرية.. «الشناوي» يغيب عن الأهلي 10 أيام.. تجهيز «لطفي» نفسياً لموقعة الترجي.. وتغييرات بالجملة على التشكيل

- لا للمغالاة الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ40 مليون جنيه.. والفريق مع أسوان

- الرحيل المنتظر «تاو» في طريق الخطف من 6 أندية.. ورباعي أوروبي يزاحم الهلال السعودي وصن داونز

- «مجاملات ع المكشوف».. «ماركا» و100 ألف شخص يختارون أفضل تشكيل في العالم.. الفرعون يختفي و«حكيمي» في الصورة

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