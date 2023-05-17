اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني روشتة شاملة لإصلاح المجتمع
كتب:
أحمد شوقي
08:39 م | الأربعاء 17 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحوار الوطني.. روشتة شاملة لإصلاح المجتمع
- الجلسات تصل إلى محطتها الثالثة.. وتشابك القضايا المجتمعية تحدٍّ كبير أمام الحضور
- «الثقافة والهوية» تتصدران «المحور المجتمعي» اليوم.. و«زايد»: نناقش سبل تطوير السينما والدراما والمسرح
- المشاركون بجلسة «صياغة الخريطة السياحية» يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام للترويج لمصر
- الأحزاب: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتربية والتعليم والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي
- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة
- «السيسي»: حريصون على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات خاصة في البترول والغاز
- إشادات واسعة من المستثمرين والغرف التجارية والخبراء بالقرارات الـ22 لـ«المجلس»
- «الأعلى للاستثمار» يدعم الاقتصاد الوطني
- الرئيس يتابع أنشطة وبرامج «أباتشي» في مصر.. ويبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني مع إيطاليا
- «مدبولي»: ضاعفنا الاستثمارات 15 مرة.. ونتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات
- إنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل.. وتملك الأجانب للعقارات بـ«العملة الحرة» دون حد أقصى
- «الاتصال العربية» تشيد بجهود مصر لتخفيف معاناة السودانيين
- «شكري» يشارك في الاجتماع لـ«المجموعة».. و«أبوزيد»: مواصلة المساعي مع كل الأطراف للتوصل إلى حلول للأزمة
- استعدادات «الأحمر».. وصفقات «الأبيض»
- «كولر» يجري تغييرات بالجملة على تشكيل الأهلي للقاء الترجي و6 أندية تسعى لخطف «تاو»
- الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ 40 مليون جنيه.. وإغراءات جديدة لـ«نبيه».. والفريق يواجه أسوان
الصفحة الثانية
- «الثقافة والهوية» تتصدران مناقشات المحور المجتمعي اليوم
- «المقرر المساعد»: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتعليم والتربية والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي.. و«الوفد»: نطالب بتأهيل وإعداد المعلمين حديثي التخرج.. وتوعية المقبلين على الزواج بخطر الزيادة السكانية
- «التجمع»: ندعو لإنشاء مجلس قومي للوعي.. وتطوير وتحديث مناهج التعليم وزيادة الأنشطة الطلابية
- «المصريين الأحرار»: خطة شاملة لحماية الهوية والتوسع في الأنشطة الثقافية والتوعية بمخاطر الطلاق
- «الولاية المالية» على طاولة لجنة الأسرة: الأم رقم واحد في الوصاية بعد وفاة الأب
- «الشبراوي»: حريصون على عرض المشكلات الأسرية بشفافية ووضوح لإيجاد حلول جذرية قابلة للتنفيذ
- مقرِّر لجنة الثقافة: مكتبة الإسكندرية تسهم في تعميق الهوية.. وترجمة الثقافة المصرية للغات الأجنبية أمر مهم
- د. أحمد زايد: تطوير «السينما والدراما والمسرح» على رأس الملفات.. وهوية مصر «مصونة»
- المسرح يلعب دوراً بارزاً في الحياة الثقافية لأنه يجسد فكرة الحوار بين الفنان والجمهور
الصفحة الثالثة
- إنتاج إعلامي متنوع للترويج لمصر عربياً وعالمياً
- مقترحات «التنسيقية» لتحفيز الاستثمار السياحي: تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة.. وإنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني
- «سها»: يجب توفير رخص شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية.. و«جميلة»: لا بد من تدشين استراتيجية للتسويق السياحي وتغيير الأسلوب التقليدي للترويج
- «الجمل»: تعدّد جهات الولاية على المستثمر السياحي أكبر مشكلة.. ونحتاج إلى استحداث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة
- المشاركون بالجلسة يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام
- «فوزي»: يجب أن نتكاتف للترويج للمقاصد بطريقة تجذب السائحين.. «عبدالقادر»: تصوير المسلسلات والأفلام بالمناطق السياحية يحقق رواجاً كبيراً
- «الدر»: الإعلام إحدي أدوات السياحة في أي دولة لكونه عاملاً أساسياً للترويج والتوعية
- أستاذة الإعلام: الترويج هو العمود الفقري لتنشيط السياحة وجذب الرواد للمقاصد الأثرية
- د. ليلى عبدالمجيد: الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة.. وطرح مشكلاته بمحاور الحوار ضرورة مهمة
- تحديد الجمهور المستهدف وطبيعة سماته وتوقيت إطلاق الدعاية عوامل أساسية لتشكيل الحملات الإعلامية
الصفحة الرابعة
- «الوطن» ترصد استعدادات المصانع والورش لموسم الحج
- ملحمة بشرية لنيل شرف صناعة «ملابس الإحرام»
- «البشكير» عمال المحلة يغزلون بخيوط من نور: «هنيّالكم وعقبالي»
- «العباية» أيادٍ تكمل طلّة السيدات بتصميمات «ساترة ومريحة»
- «النعل» «جلد وبلاستيك».. راحة الحاج تبدأ من القدمين
- «آية»: الأسعار تتراوح بين 450 و520 جنيهاً للقطعة وتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية
- الخامات معظمها مستوردة ويتم تسويقها إلكترونياً
- «محمد»: نضاعف ساعات العمل بحب ورضا تام.. والخامات «قطن 100%»
الصفحة الخامسة
- «مدبولي»: الدولة ضاعفت الاستثمارات 15 مرة.. وتتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات
- رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات يصل إلى تريليون و640 مليار جنيه العام المقبل.. ونستهدف وصول نصيب القطاع الخاص منها إلى 65%
- حسم 75% من نتائج مشكلات المستثمرين لصالحهم.. وتعديلات قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي
- وزارة المالية ستضع وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات.. وقريباً إعلان سلسلة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والإدارية للأنشطة الصناعية
- إشادات واسعة بالقرارات الـ22 لـ«الأعلى للاستثمار»: تدعم الاقتصاد الوطني
- «الغرف التجارية»: الدولة جادة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على البيروقراطية.. وشعبة المستوردين: القرارات تسهم في فض المنازعات
- خبير: تحسّن بيئة الاستثمار يساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع ومهم لدفع عجلة التنمية
- «حياة كريمة»: بدء تنفيذ «600 ألف باب رزق» لتوفير فرص عمل لـ«الأوْلى بالرعاية»
- المرحلة الأولى للمبادرة تنطلق من «الفيوم وبني سويف» وتتضمن 2000 مشروع للتمكين الاقتصادي
الصفحة السادسة
- «المالية»: الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف في البنية التحتية عقب ٢٠١١.. ولا بديل عن البناء والتنمية والإصلاح
- «معيط»: تحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير «مش ببلاش».. ونراهن على دور أكبر للقطاع الخاص ليصبح قاطرة التنمية في مصر
- نتعامل مع التأثيرات الخارجية بمنهجية لاستعادة الاستقرار والحد من التضخم ونستهدف خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف حدة الصدمات العالمية
- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبي لجذب القطاع الخاص للاستثمار في «نوفِّي»
- وزيرة التعاون الدولي: موقع مصر وعلاقاتها القوية مع الدول الأفريقية يجعلانها بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء
- «الهجرة»: حريصون على حل مشكلة أبنائنا الطلاب العائدين من الخارج
- «الغر»: على الطلاب سرعة التقديم للجامعات عبر الموقع الإلكتروني و«عبدالسلام»: التقديم يسير بصورة منتظمة وهادئة
الصفحة السابعة
- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة ومستشار «الزراعة»: الدولة قامت بإجراءات استباقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
- نادر نور الدين: إنتاج الفدان بالأراضي الجديدة يصل لـ3 أطنان قمح.. وهناك اتجاه لزراعة الذرة الصفراء بدلاً من «البيضاء» لتقليل الاستيراد وحل أزمة الخامات
- محمد فهيم: الأراضي الجديدة تستهدف المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية للتقاوى المعتمدة للقمح بنسبة 100% العام الجديد
- زيادة إنتاجية الذرة والقمح والبنجر وعبّاد الشمس وفول الصويا باستنباط أصناف جديدة
- عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: تجاهل دور «البيطري» جعل الفلاح فريسة لانتشار الأدوية المغشوشة و42% منها لا يخضع للرقابة
- د. مجدي حسن: يجب تحقيق المعادلة السعرية والقوة الشرائية المتحكم بسوق الدواجن
- «زكي»: استمرار عمليات الذبح خارج المجازر لعدم وجود رقابة يؤدي إلى مرض السل والدودة الشريطية
الصفحة الثامنة
- راحة بالقوة الجبرية.. «الشناوي» يغيب عن الأهلي 10 أيام.. تجهيز «لطفي» نفسياً لموقعة الترجي.. وتغييرات بالجملة على التشكيل
- لا للمغالاة الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ40 مليون جنيه.. والفريق مع أسوان
- الرحيل المنتظر «تاو» في طريق الخطف من 6 أندية.. ورباعي أوروبي يزاحم الهلال السعودي وصن داونز
- «مجاملات ع المكشوف».. «ماركا» و100 ألف شخص يختارون أفضل تشكيل في العالم.. الفرعون يختفي و«حكيمي» في الصورة