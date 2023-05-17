اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحوار الوطني روشتة شاملة لإصلاح المجتمع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. روشتة شاملة لإصلاح المجتمع

- الجلسات تصل إلى محطتها الثالثة.. وتشابك القضايا المجتمعية تحدٍّ كبير أمام الحضور

- «الثقافة والهوية» تتصدران «المحور المجتمعي» اليوم.. و«زايد»: نناقش سبل تطوير السينما والدراما والمسرح

- المشاركون بجلسة «صياغة الخريطة السياحية» يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام للترويج لمصر

- الأحزاب: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتربية والتعليم والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي

- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة

- «السيسي»: حريصون على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات خاصة في البترول والغاز

- إشادات واسعة من المستثمرين والغرف التجارية والخبراء بالقرارات الـ22 لـ«المجلس»

- «الأعلى للاستثمار» يدعم الاقتصاد الوطني

- الرئيس يتابع أنشطة وبرامج «أباتشي» في مصر.. ويبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني مع إيطاليا

- «مدبولي»: ضاعفنا الاستثمارات 15 مرة.. ونتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات

- إنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل.. وتملك الأجانب للعقارات بـ«العملة الحرة» دون حد أقصى

- «الاتصال العربية» تشيد بجهود مصر لتخفيف معاناة السودانيين

- «شكري» يشارك في الاجتماع لـ«المجموعة».. و«أبوزيد»: مواصلة المساعي مع كل الأطراف للتوصل إلى حلول للأزمة

- استعدادات «الأحمر».. وصفقات «الأبيض»

- «كولر» يجري تغييرات بالجملة على تشكيل الأهلي للقاء الترجي و6 أندية تسعى لخطف «تاو»

- الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ 40 مليون جنيه.. وإغراءات جديدة لـ«نبيه».. والفريق يواجه أسوان

الصفحة الثانية

- «الثقافة والهوية» تتصدران مناقشات المحور المجتمعي اليوم

- «المقرر المساعد»: جميع القضايا تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر.. والتعليم والتربية والثقافة أبرز عوامل تشكيل الوعي.. و«الوفد»: نطالب بتأهيل وإعداد المعلمين حديثي التخرج.. وتوعية المقبلين على الزواج بخطر الزيادة السكانية

- «التجمع»: ندعو لإنشاء مجلس قومي للوعي.. وتطوير وتحديث مناهج التعليم وزيادة الأنشطة الطلابية

- «المصريين الأحرار»: خطة شاملة لحماية الهوية والتوسع في الأنشطة الثقافية والتوعية بمخاطر الطلاق

- «الولاية المالية» على طاولة لجنة الأسرة: الأم رقم واحد في الوصاية بعد وفاة الأب

- «الشبراوي»: حريصون على عرض المشكلات الأسرية بشفافية ووضوح لإيجاد حلول جذرية قابلة للتنفيذ

- مقرِّر لجنة الثقافة: مكتبة الإسكندرية تسهم في تعميق الهوية.. وترجمة الثقافة المصرية للغات الأجنبية أمر مهم

- د. أحمد زايد: تطوير «السينما والدراما والمسرح» على رأس الملفات.. وهوية مصر «مصونة»

- المسرح يلعب دوراً بارزاً في الحياة الثقافية لأنه يجسد فكرة الحوار بين الفنان والجمهور

الصفحة الثالثة

- إنتاج إعلامي متنوع للترويج لمصر عربياً وعالمياً

- مقترحات «التنسيقية» لتحفيز الاستثمار السياحي: تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة.. وإنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني

- «سها»: يجب توفير رخص شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية.. و«جميلة»: لا بد من تدشين استراتيجية للتسويق السياحي وتغيير الأسلوب التقليدي للترويج

- «الجمل»: تعدّد جهات الولاية على المستثمر السياحي أكبر مشكلة.. ونحتاج إلى استحداث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة

- المشاركون بالجلسة يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام

- «فوزي»: يجب أن نتكاتف للترويج للمقاصد بطريقة تجذب السائحين.. «عبدالقادر»: تصوير المسلسلات والأفلام بالمناطق السياحية يحقق رواجاً كبيراً

- «الدر»: الإعلام إحدي أدوات السياحة في أي دولة لكونه عاملاً أساسياً للترويج والتوعية

- أستاذة الإعلام: الترويج هو العمود الفقري لتنشيط السياحة وجذب الرواد للمقاصد الأثرية

- د. ليلى عبدالمجيد: الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة.. وطرح مشكلاته بمحاور الحوار ضرورة مهمة

- تحديد الجمهور المستهدف وطبيعة سماته وتوقيت إطلاق الدعاية عوامل أساسية لتشكيل الحملات الإعلامية

الصفحة الرابعة

- «الوطن» ترصد استعدادات المصانع والورش لموسم الحج

- ملحمة بشرية لنيل شرف صناعة «ملابس الإحرام»

- «البشكير» عمال المحلة يغزلون بخيوط من نور: «هنيّالكم وعقبالي»

- «العباية» أيادٍ تكمل طلّة السيدات بتصميمات «ساترة ومريحة»

- «النعل» «جلد وبلاستيك».. راحة الحاج تبدأ من القدمين

- «آية»: الأسعار تتراوح بين 450 و520 جنيهاً للقطعة وتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية

- الخامات معظمها مستوردة ويتم تسويقها إلكترونياً

- «محمد»: نضاعف ساعات العمل بحب ورضا تام.. والخامات «قطن 100%»

الصفحة الخامسة

- «مدبولي»: الدولة ضاعفت الاستثمارات 15 مرة.. وتتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعاً صناعياً لمدة 3 سنوات

- رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات يصل إلى تريليون و640 مليار جنيه العام المقبل.. ونستهدف وصول نصيب القطاع الخاص منها إلى 65%

- حسم 75% من نتائج مشكلات المستثمرين لصالحهم.. وتعديلات قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي

- وزارة المالية ستضع وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات.. وقريباً إعلان سلسلة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والإدارية للأنشطة الصناعية

- إشادات واسعة بالقرارات الـ22 لـ«الأعلى للاستثمار»: تدعم الاقتصاد الوطني

- «الغرف التجارية»: الدولة جادة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على البيروقراطية.. وشعبة المستوردين: القرارات تسهم في فض المنازعات

- خبير: تحسّن بيئة الاستثمار يساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع ومهم لدفع عجلة التنمية

- «حياة كريمة»: بدء تنفيذ «600 ألف باب رزق» لتوفير فرص عمل لـ«الأوْلى بالرعاية»

- المرحلة الأولى للمبادرة تنطلق من «الفيوم وبني سويف» وتتضمن 2000 مشروع للتمكين الاقتصادي

الصفحة السادسة

- «المالية»: الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف في البنية التحتية عقب ٢٠١١.. ولا بديل عن البناء والتنمية والإصلاح

- «معيط»: تحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير «مش ببلاش».. ونراهن على دور أكبر للقطاع الخاص ليصبح قاطرة التنمية في مصر

- نتعامل مع التأثيرات الخارجية بمنهجية لاستعادة الاستقرار والحد من التضخم ونستهدف خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف حدة الصدمات العالمية

- مباحثات بين مصر والبنك الأوروبي لجذب القطاع الخاص للاستثمار في «نوفِّي»

- وزيرة التعاون الدولي: موقع مصر وعلاقاتها القوية مع الدول الأفريقية يجعلانها بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء

- «الهجرة»: حريصون على حل مشكلة أبنائنا الطلاب العائدين من الخارج

- «الغر»: على الطلاب سرعة التقديم للجامعات عبر الموقع الإلكتروني و«عبدالسلام»: التقديم يسير بصورة منتظمة وهادئة

الصفحة السابعة

- مستشار «التموين» الأسبق: توجهات بأولوية زراعة القمح بالأراضي الجديدة ومستشار «الزراعة»: الدولة قامت بإجراءات استباقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

- نادر نور الدين: إنتاج الفدان بالأراضي الجديدة يصل لـ3 أطنان قمح.. وهناك اتجاه لزراعة الذرة الصفراء بدلاً من «البيضاء» لتقليل الاستيراد وحل أزمة الخامات

- محمد فهيم: الأراضي الجديدة تستهدف المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية للتقاوى المعتمدة للقمح بنسبة 100% العام الجديد

- زيادة إنتاجية الذرة والقمح والبنجر وعبّاد الشمس وفول الصويا باستنباط أصناف جديدة

- عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: تجاهل دور «البيطري» جعل الفلاح فريسة لانتشار الأدوية المغشوشة و42% منها لا يخضع للرقابة

- د. مجدي حسن: يجب تحقيق المعادلة السعرية والقوة الشرائية المتحكم بسوق الدواجن

- «زكي»: استمرار عمليات الذبح خارج المجازر لعدم وجود رقابة يؤدي إلى مرض السل والدودة الشريطية

الصفحة الثامنة

- راحة بالقوة الجبرية.. «الشناوي» يغيب عن الأهلي 10 أيام.. تجهيز «لطفي» نفسياً لموقعة الترجي.. وتغييرات بالجملة على التشكيل

- لا للمغالاة الزمالك يرفض شراء «حمادة» بـ40 مليون جنيه.. والفريق مع أسوان

- الرحيل المنتظر «تاو» في طريق الخطف من 6 أندية.. ورباعي أوروبي يزاحم الهلال السعودي وصن داونز

- «مجاملات ع المكشوف».. «ماركا» و100 ألف شخص يختارون أفضل تشكيل في العالم.. الفرعون يختفي و«حكيمي» في الصورة