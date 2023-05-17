أمين مساعد حزب التجمع: جلسات الحوار الوطني غلب عليها الجانب العلمي

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنه لم يسمع طوال مشاركته اعتراضا من أحد المشاركين في الحوار الوطني على نظام سير الجلسات، مشيرا إلى أن تنسيق الكلمات بالتبادل أعطى شكلا مميزا لتطوير القضايا، وهو أحد أبرز الدروس المستفادة للتطبيق خلال الجلسات المقبلة، بما يجعل المشاركين حريصين على الوصول لنقاط اتفاق أعلى.

الجلسات غلب عليها الجانب العلمي

وأضاف «قنديل»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجلسات غلب عليها الجانب العلمي والأكاديمي في المناقشات، مثلا في جلسة الاستثمار والسياحة، تحدث الخبراء بشكل جيد جدا عن طريقة الترويج للسياحة، وعن الفصل بين الأثر وبين السياحة، وتسعير الخدمات وتقديم حزم تخفيضية لجذب الكثير من السياح.

التطور في الاستراتيجية الجديدة للسياحة

ولفت إلى أن الجلسات قدمت فرصة لاكتشاف البعض قدرتهم على صياغة المشكلات والحلول في شكل أكاديمي علمي مفيد، وهذا ظهر جليا في مناقشة قضية السياحة، وسوف تخرج توصيات على قدر كبير من الدقة والتطور في الاستراتيجية الجديدة للسياحة.