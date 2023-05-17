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إدارة الحوار الوطني: 120 متحدثا شاركوا في جلسات المحور الاقتصادي

كتب:

محمد أباظة
06:46 م | الأربعاء 17 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

واصل الحوار الوطني جلساته النقاشية حول الموضوعات التي تهم المواطنين، وجاءت قضايا المحور الاقتصادي في ثاني محطات الحوار الوطني أمس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، وعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، أن عدد الحضور في جلسات المحور الاقتصادي أمس، بلغ 470 فردًا من بينهم 120 متحدثا، و200 مستمع، وبحضور 150 صحفيا وإعلاميا، خلال 4 جلسات ناقشت 3 قضايا، بواقع 14 ساعة.

وتمثلت فئات الحضور في قوى سياسية وخبراء وباحثين ومواطنين وصحافة وإعلام وأحزاب.

ونوهت إدارة الحوار الوطني اليوم، أنه من المقرر أن تنطلق أولى جلسات المحور المجتمعي غدا الخميس 18 مايو.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.