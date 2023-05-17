إصابة نجار صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق في الجيزة

أصيب نجار بنزيف في المخ أثناء عبوره نهر الطريق صدمته سيارة ملاكي وفر قائدها هاربا، تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلاقى العلاج والحالة العامة حرجة ولا يمكن استجوابه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء احمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية اخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى ام المصريين بوصول نجار مصاب بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم والحالة العامة حرجة ولا يمكن استجوابه، وعلى الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أثناء عبور المصاب نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي محدثةً إصابته وفر قائدها هاربا، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.