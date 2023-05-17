أستاذة علم اجتماع: الجينات المصرية ما زالت محتفظة بنقائها بنسبة 98%

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، إن غالبية المصريين لا يدركون حجم عظمة تاريخهم، وبالتالي قد يعجب النشء بالأبطال الغربيين، لكن هذا لا يؤثر على الهوية المصرية، فالمصريون أكثر شعوب العالم انتماء لوطنهم، وهذه جينات في المصريين ولم تؤثر الحقب الاستعمارية فيه.

منصور: الجينات المصرية مازالت محتفظة بنقائها بنسبة 98%

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجينات المصرية ما زالت محتفظة بنقائها بنسبة 98%، والمنع ليس حلا للحفاظ على الهوية المصرية، بل الأفضل أن أقدم تاريخي كما أراه وأقدم هويتي للنشء كما أراه وعلى حقيقته.

جميع المشاركين في الحوار الوطني جاءوا بدافع من حب مصر

وأكدت أن جميع المشاركين في الحوار الوطني جاءوا بدافع من حب مصر وحب الوطن، وهذه الإشكاليات وغيرها نطرحها على المتخصصين والخبراء للوصول لعلاج مهم، وبعد استطلاع رأي المتخصصين نعرض النتائج على الحوار الوطني.