4 مخالفات مرورية للسيارات الأجرة عقوبتها سحب رخصة القيادة.. احذرها

نظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة قائدي السيارات والركاب وكذلك المارة، لذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجب ارتكابها، حتى لا يتعرض صاحبها إلى مخالفة مرورية قد تصل إلى سحب الرخصة في بعض الأحيان.

ونصت المادة رقم 72 مكرر من قانون المرور على عدد من المخالفات، التي تصل عقوباتها في حالة ارتكابها إلى سحب رخصة القيادة لمدد مختلفة على حسب الفعل.

مخالفات مرورية عقوبتها سحب رخصة القيادة

ومن الحالات المخالفة التي تسحب فيها رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاباها، التالي:

- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إصلاح العداد

- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.