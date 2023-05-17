مساعد وزيرة التضامن لـ الحياة: المجتمع المدني يدعم برامج الحماية بـ5.3 مليار جنيه

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن جلسات الحوار الوطني فرصة رائعة للقاء الحكومة مع الأحزاب والمجتمع المدني، لافتة إلى أن التنمية تقوم على مثلث التنمية وهو الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وظهر ذلك بعد جائحة كورونا وتعبئة الموارد التي حدثت من المجتمع المدني وتقديم المساعدات العينية والطبية.

المجتمع المدني في مصر

وأوضحت «صابرين» خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة الحياة، أن المجتمع المدني في مصر ينفق 5.3 مليار جنيه بجانب جهود الحكومة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك الجهود ظهرت في عمل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي حينما دعم الفئات الأولى بالرعاية.

الحماية الاجتماعية

وأشارت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلى أنه على مدار عامين تمت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي لحوالي 2 مليون أسرة وتمت زيادة الميزانية من 19.5 مليار إلى 31 مليار جنيه، بجانب الدعم العيني والتمويني والإسكان وصناديق المعاشات.