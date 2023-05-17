ليلى عبد المجيد: الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة.. وطرح مشكلاته بمحاور الحوار الوطني ضرورة مهمة (حوار)

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية الأسبق، إن الإعلام السياحى، هو العمود الفقرى للقطاع، والحافز المهم للترويج للمقاصد السياحية والأثرية، فى الداخل والخارج.

تحديد الجمهور المستهدف وطبيعة سماته وتوقيت إطلاق الدعاية عوامل أساسية لتشكيل الحملات الإعلامية

وأوضحت فى حوارها مع «الوطن»، أن عوامل تشكيل حملة إعلامية سياحية تتوقف على تحديد الجمهور المستهدف، وطبيعة سماته، وتوقيت إطلاق الدعاية.. وإلى نص الحوار.

ما أهمية الإعلام السياحى؟

- لا يوجد أدنى شك أن الإعلام السياحى هو العمود الفقرى للترويج للمعالم السياحية والمتنزهات والأماكن الترفيهية فى كافة بلدان العالم، باعتبارها المرآة العاكسة التى تكشف للمشاهد تفاصيل الحيز السياحى المقصود الترويج له، ما ينعكس عليه بتوافد الرواد سواء من الداخل والخارج تجاهه وقضاء أوقاتهم به، هنا يظهر دور الإعلام السياحى لزيادة دخل السياحة.

كيف نستطيع وضع خطة ناجحة للترويج للأماكن السياحية؟

- ضخ خطة إعلامية للترويج للأماكن السياحية فى مصر يتطلب استراتيجية شاملة للإعلام السياحى تتضمن الجمهور المستهدف من الحملة، وتحديد الأماكن التى يميل لزيارتها بطبيعة وجدانه فمن المؤكد أن تختلف متطلبات الجمهور السياحية من جمهور لآخر، حسب طبيعة البيئة الموجود بها، فعلى سبيل المثال، يميل معظم الجمهور الأوروبى للسياحة فى مصر، إلى المعالم الأثرية التى تروى عظمة الفراعنة وأجدادنا المصريين القدماء، على عكس محددات السياحة المصرية لدى الشعوب الخليجية التى تميل إلى الجانب الساحلى والأماكن الترفيهية والمصايف.

أستاذة الإعلام: الترويج هو العمود الفقري لتنشيط السياحة وجذب الرواد للمقاصد الأثرية

إضافة إلى طريقة الترويج للمعالم السياحية والأماكن الترفيهية، حيث يجب أن تكون بأسلوب غير مباشر أمام المشاهد، وتتضمن شرحاً شاملاً وتفصيلياً عن المكان المستهدف دون أى نقصان، فى إطار ضمان كسب ثقة المشاهد فى الإعلان سواء كان من الداخل أو الخارج.

كما يجب أن تتضمن خطة الترويج عن السياحة اختيار الشخص المناسب القائم على عملية الترويج، إذ يجب أن يتمتع بصفات وسمات الجمهور المستهدف ويتطبع بطابعه الشخصى، ضماناً لتوصيل الرسالة له على أكمل وجه ممكن.

كذلك من المهم جداً ضبط التوقيت فى الترويج عن المكان المستهدف سياحياً، فمثلاً يجب إن كان المستهدف فى الترويج هو الشواطئ الساحلية، فيجب أن يكون قبل بداية الصيف، وليس فى فصل الشتاء وكذلك الأمر فى الترويج عن السياحة الفرعونية بمحافظتى الأقصر وأسوان، فيجب أن يكون قبل بدء الشتاء، نظراً للطبيعة المناخية التى تتميز بها المحافظة، خلال فصل الشتاء.

ما رأيك فى طرح فكرة تنشيط الإعلام السياحى على طاولة الحوار الوطنى؟

- دارسة مشكلات الإعلام، وبحث سبل التغلب عليها، وإزالة العقبات التى تقف أمامه، يجب أن تكون بكافة محاور الحوار الوطنى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، باعتبار أن الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة، التى لا غنى عنها.

ما أول متطلبات الإعلام السياحى؟

- أول متطلبات الإعلام السياحى فى مصر، يجب أن يرتكز خلال الفترة الحالية على الترويج للأماكن الساحلية خاصة أننا فى بداية فصل الصيف، الذى يلجأ خلاله كثيرون إلى التوجه لمصايف سواء من الجمهور المصرى أو الأجنبى.

هل تسهم فكرة إنتاج مسلسلات وأفلام بالأماكن الساحلية فى جذب السياحة؟

- بكل تأكيد إنتاج المسلسلات والأفلام الدرامية بالأماكن الساحلية يلعب دوراً مهماً فى جذب السياحة الخارجية.

أهمية الإعلام في حياتنا

الإعلام هو القوى الناعمة المسيطرة والمهيمنة على العقل البشرى، خاصة وسائل الإعلام الجديدة، والتى تتمثل فى وسائل التواصل الاجتماعى، فخلال السنوات الأخيرة تعرض البشر لانفتاح تكنولوجى هائل، أثبت مدى قوة تحكم القوى الناعمة فى العقل البشرى، وأكد أن تدعيم السلوكيات والأفكار الإيجابية بوسائل الإعلام أمر حتمى لا مفر منه لحماية البشر وخاصة الشباب.