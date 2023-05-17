الحوار الوطني.. روشتة شاملة لإصلاح المجتمع (ملف خاص)

فى ثالث محطات جلسات الحوار الوطنى، تضع اليوم لجان المحور المجتمعى قضايا وهموم ومشكلات المجتمع على طاولة النقاش بين الخبراء والمتخصّصين وممثلى القوى السياسية والمجالس المتخصّصة، فى محاولة لتقديم «روشتة شاملة» لإصلاح المجتمع وتضميد أى جراح متوارثة عن العقود الماضية.

تعتبر محطة المحور المجتمعى واحدة من أصعب وأدق محطات الحوار الوطنى، نظراً إلى تشعّب القضايا وتشابكها وتماسها مع غيرها من المحاور واللجان الأخرى، فلا يمكن النظر إلى قضية الصحة والتعليم بمعزل عن الاقتصاد، ولا النظر إلى قضية الشباب والهوية بمنأى عن السياسة، ولا النظر إلى قضيتى الأسرة والسكان، دون الانتباه إلى اعتبارات الوعى العام والتنمية المجتمعية والثقافة الدينية.

تأتى مناقشة قضايا المحور المجتمعى اليوم بعد أن خاض قطار جلسات الحوار الوطنى محطتين سابقتين، الأولى مع المحور السياسى الأحد الماضى، والثانية مع المحور الاقتصادى أمس الأول الثلاثاء، فيما يمضى قطار الحوار وسط تطلع جميع الأطراف إلى صياغة مخرجات توافقية تسهم فى رسم خريطة أفضل نحو المستقبل.