مسلم والقصاص والباز يناقشون مشروعات تخرج طلاب «إعلام عين شمس»: تتسم بالحرفية

شارك رؤساء تحرير بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، في تحكيم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أبرزهم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والإعلامي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج «آخر النهار» بقناة «النهار».

مشروعات التخرج تناقش قضايا الواقع وتواكب أفكار العصر

وأشاد الخبراء المشاركون في تحكيم مشروعات طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس، بالأعمال المقدمة من الطلاب وحرفيتها وجدارتها في مناقشة قضايا الواقع، ومواكبتها لأفكار العصر والتكنولوجيا الرقمية الحديثة ووسائل الإعلام الإلكتروني والقوالب الجديدة في مجال الإعلام، وشمولية الموضوعات في إطار تخصصية أسماء المجالات، وتخصص التنمية المستدامة.

«مسلم» يشيد بالحوار التخيلي بين القاهرة والعاصمة الإدارية

وأبدى الدكتور محمود مسلم، إعجابه بأحد الموضوعات التي أجراها الطلاب، وتمثلت في حوار تخيلي بين العاصمة الإدارية والقاهرة، مثنيا في حديثه مع الطلاب على كليات الصحافة والغعلام في تخريج الكوادر المتميزة من الإعلاميين، مؤكدا أن الفضل لها أولا في إخراج الكوادر الإعلامية المتميزة خاصة المتخصصين في إعلام التوك شو، موضحا أن الصحفي يتمتع دوما بامتلاكه المعلومات الغزيرة، لمعايشته دوما لواقع الحدث واحتكاكه به.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بالجهد الكبير الذي بذله الطلاب لإنتاج وإخراج «مجلة مارد 7» ، مؤكدا أنهم حرصوا على استخدام الأساليب الصحفية الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا، كما أبدى إعجابه أيضا بالموضوعات الصحفية التي تناولها الفريق الآخر مؤسس مجلة «بوصلة».

وكان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة شاهين القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، في استقبال الإعلاميين رؤساء تحرير الصحف بمقر جامعة عين شمس اليوم، إذ وجه «سعود» الشكر لكل رموز الإعلام في مصر، لما يقدمونه من دعم دائم وخبرة ثرية تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات المهنية المناسبة لسوق العمل، مؤكدا حرص الجامعة على التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية البارزة التي تحظى بالحرفية والمهنية، والتي تسهم بدور حيوي في بناء المجتمع وزيادة الوعي.

جدير بالذكر، أن طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس، أنتجوا مجلتين كمشروع تخرج، هما «نارد 7»، و«بوصلة»، إذ أجرى طلاب المشروع الأول عددا من الحوارات مع مصادر متعددة من وزاراتي الشباب والرياضة والسياحة وغيرهما، وحوار مع الدكتور فاروق الباز.

أما المشروع الثاني، فهي مجلة متخصصة في مجال التنمية المستدامة، وتتحدث عن أبعاد التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وتتميز بعدد من الموضوعات السياسية وغيرها، وأجرى طلابها حوارات مع وزراء البيئة والشباب والرياضة والهجرة وشخصيات بارزة.

وحصدت مجلة «نارد 7» على المركز الأول، ومجلة «بوصلة» المركز الثاني.