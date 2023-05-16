«الشباب والرياضة»: الانتهاء من تدريب 250 مستفيدا من «دورات فن الحياة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من المرحلة الثالثة «بداية الطريق» لتدريب 250 مستفيدا بدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والتي تم تنفيذها خلال شهر أبريل، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

محاور البرنامج التدريبي للمرحلة الثالثة

وكان من أهم محاور البرنامج التدريبي للمرحلة الثالثة «بداية الطريق»:

1- المرونة النفسية، تتضمن الحديث عن المرونة النفسية Resilience Psychological وفي كيفية التعامل مع الضغوطات والتحديات، وأنواع الضغوطات الخارجية والداخلية وكيفية بناء تحسين المرونة النفسية لدي الفرد.

2-عجلة الحياة life wheel وتشمل استعراض بعض الجوانب الحياتية مثل (الجسدي، الشخصي، الروحي، العقلي، الاجتماعي، العملي، العائلي، المادي) وطرق وضع الأهداف.

أنماط الشخصية وتحليلها

3- أنماط الشخصية وتحليلها characters analysis وتتضمن نظريات أنماط الشخصية (البصري، السمعي، الحسي)، ومميزات وعيوب كل شخصية.

4- برنامج المراجعة و التقييم و التعديل و يتضمن بعض الإجابات عن أسئلة مثل:

- هل نركز على تحسين ظروفنا أم علي تحسين أنفسنا لتحقيق إنجاز كبير؟

- هل مطلوب أن أعمل لوقت أطول أو أن أعمل بشكل أفضل أو أنتظر الوقت المناسب؟ أيهما يمنحك القوة والقدرة على الإنجاز.. التطور أم التطوير؟

5- الاعتمادية وتتضمن الاعتمادية علي العلاقات أو المواد أو السلوكيات وصفات الشخص الاعتمادي، وما هي طرق التخلص من الاعتمادية؟

6- التغيير و كيفية التعامل معه وتتضمن الحديث عن تغيير أنماط (التفكير، الشعور، السلوك، وكيفية التحول إلى أشخاص فعالة).

7- العلاقات: تتضمن الحديث عن العلاقات وكيفية التعامل معها في الحياة.