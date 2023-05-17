«المصريين الأحرار»: قرارات «الأعلى للاستثمار» ثورة على البيروقراطية

أشاد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مساء أمس، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل بحضور ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس الحكومة.

بيان حزب المصريين الأحرار

ووصف الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، القرارات الصادرة عن الاجتماع بأنها ثورة غير مسبوقة بشأن قطاع الاستثمار على غرار ثورة 30 يونيو المجيدة التي استعادة مصر، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعيد مصر للواجهة الاستثمارية وتهدف إلى تهيئة بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، وانعكاس لوجود رؤية ثاقبة لدى القيادة السياسية الرامية بأولوية فتح أبواب الاستثمار بكافة أشكاله على أرض مصر.

وقال الحزب، إن تلك القرارات المتكاملة تعكس استجابة الرئيس لأصوات الجادين من المصنعين والمستثمرين والمصدرين، وترسم خارطة استثمارية عظمي تحطم طاغوت البيروقراطية العقيمة التي كانت شبحا أسودا يعيق كل خطوات الانتاجية لسنوات طويلة.

القرارات تضع على عاتق المستثمرين والحكومة دوراً مهما

وأضاف، أن القرارات الرائدة تضع علي عاتق المستثمرين والحكومة معًا دوراً غاية الأهمية، أولها الالتزام والانضباط والمسؤولية للوصول إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتطور اقتصادي شامل، والتزام الحكومة الكامل باتجاه القيادة دون هوادة والابتكار في تجاوز كافة التحديات.

وتابع الحزب، بأن تقليص الإجراءات الروتينية وخلق حالة التكامل بين الجهات المعنية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وغيرها من القرارات ستحدث طفرة نوعية في الاستثمار والتنمية.