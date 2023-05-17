عضو «إسكان النواب» يطالب بخطة لترويج قرارات «الأعلى للاستثمار» دوليا

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، تعزز فرص الاستثمار في قطاع الإسكان للمطورين العقاريين لزيادة استثماراتهم في الإنشاءات والتعمير بمصر، مطالبا بوضع خطة لترويج تلك القرارات على الصعيد الدولي.

وأشار «السادات»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى قرار وضع ضوابط واضحة لفرض رسوم التحسين، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في ابتكار تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي موضحا أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، لافتا إلى أن المستثمر كان يدفع نفس الرسوم لجهات عدة.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخدم كافة القطاعات

وتابع عضو مجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الصناعة والزراعة والتعمير والإسكان، فالباب أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام جميع الاستثمارات وبحوافز شديدة الفعالية، لتنتهي فترة هروب المستثمرين بدعم جاد من الدولة.

وشدد السادات على ضرورة وجود خطة ترويجية لتلك القرارات المحفزة للاستثمار حول العالم، وتسليط الضوء على خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، منوها بأن العالم يمر بفترة مضطربة لذلك لابد من تعظيم الاستفادة منها في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.