التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في مشاجرة بسبب قطعة حلويات بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع 4 أشخاص بقرية قلما مركز قليوب حيث يمتلك محل لبيع الحلويات والجاتوه وتشاجر معه 4 أشخاص بسبب رفضه إعادة حلويات اشترتها منه فتاة، واشتدت الخلافات ولقي مصرعه وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمكان الحادث لبيان سبب المشاجرة وملابساتها

فيما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على اثنين من المتهمين في الحادث وقررت جهات التحقيق حبسهما وطلب ضبط وإحضار باقي المتهمين في الواقعة

مصرع شاب بسبب الحلويات في قليوب

وكان شاب يدعى «محمد. ح» صاحب محل مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قد لقي مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب خلاف على حلويات اشترتها منه فتاة وعندما عادت لرغبتها في استرجاعها رفض فأخبرت عائلتها الذين تعدوا عليه بالضرب حتى وافته المنية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المجني عليه والدته وزوجته وأطفاله الذين تواجدوا في مكان الواقعة

تفاصيل مصرع شاب في مشاجرة بسبب الحلويات بقليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى محمد صاحب محل حلويات حيث اشترت فتاة حلويات منه وعندما عادت لإرجاعها رفض بسبب العبث بها وعندما أخبرت الفتاة عائلتها تعدى عليه 4 أشخاص عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أرادوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة حيث جري ضبط اثنين من المتهمين بالواقعة وتقرر حبسهما على ذمة الحادث وتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط الاثنين الآخرين