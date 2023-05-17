مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لـ«الحياة»: العدالة الاجتماعية تستهدف كل فئات المجتمع

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، وتهتم بالفئة الأفقر في المجتمع، أو أكثر الفئات التي تحتاج للدعم، أما العدالة الاجتماعية فتستهدف كل أطياف المجتمع، لافتا إلى أن العدالة قائمة على تكافؤ الفرص، والدولة واجب عليها التأكد من توفير الفرصة للمواطن كي يحصل على حقوقه.

فرص عمل مناسبة لقدرات ومؤهلات الفرد

وأوضح «جلال»، خلال حوار له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة مسؤولة عن توفير الخدمة الصحية والتعليم الجيد للمواطنين، وكذلك فرصة العمل المناسبة لقدرات ومؤهلات الفرد، والحق في ممارسة الحياة السياسية، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية مفهوم أعم وأشمل.

صياغة الخريطة السياحية

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى أن المحور الاقتصادي ناقش أمس «قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.