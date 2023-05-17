خبير أمن معلومات لبرنامج «الحوار الوطني»: إحساس الطفل بانتمائه لعالم السوشيال خطر

قال أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن مصر بها 60 مليون مستخدم للإنترنت، والجميع يعرف كيف يستخدم مواقع التواصل، لكن هناك آباء لا يعرفون كيفية مراقبة أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبح الطفل يستمد المبادئ من الفضاء العالمي وليس من الأسرة.

مصطفى: الخطر الحقيقي هو إحساس الطفل بانتمائه لعالم السوشيال

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخطر الحقيقي هو إحساس الطفل بانتمائه للعالم الكبير على السوشيال، ومع انشغال الأب والأم سيكون من الصعب السيطرة على الطفل أو ممارسة أي نوع من الرقابة عليه.

ولفت أن هناك أدوات من الممكن أن يستخدمها الآباء للرقابة على أبنائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود نقص في إنتاج المحتوى، فهناك سجال بين الصين وأمريكا بشأن محتوى تيك توك، الذي يقدم محتوى تافها في أمريكا ومحتوى جيدا في الصين.

وذكر أن المنطقة العربية تفتقر إلى المحتوى الجيد سواء على مستوى مواقع التواصل أو برامج الأطفال، التي يعتمدون فيها على المحتوى الغربي، فلماذا أقدم للطفل العربي المحتوى الغربي الذي يتلقى قيمه ويصبح الولاء له؟.