المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة تجارة المخدرات في بولاق الدكرور

قضت الدائرة 18 جنايات الجيزة، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة سائق لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر أبو الوفا أبو سحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوي، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر أيمن القاضي محمد عوض.

إحراز جوهر المخدر

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 26413 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6254 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهم «هيثم. ح»، 32 عاما، سائق، قام في ديسمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بإحراز جوهر مخدري «الحشيش، الأمفيتامين» بقصد الاتجار والتعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونا.

حيازة سلاح أبيض

كما حاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال، كتر»، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وحسب ما جاء في تحريات المباحث ونفاذا لإذن النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط إلى مكان تواجد المتهم وبتفتيشه عُثر معه على حقيبة بها كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.