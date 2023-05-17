المؤبد للمتهم بقتل ابن خالته لخلافات بينهما في حي العجوزة

قضت الدائرة 31 جنايات، بمحكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة في زينهم، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل ابن خالته لخلافات بينهما في حي العجوزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الزارع علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد ياسر كمال الدين، ووكيل النيابة محمد أمين أحمد، وأمانة سر شريف سمير رسمي.

قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

وجاء في أوراق القضية، والتي حملت رقم 17258 لسنة 2022 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 4212 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «أسامة. م»، 49 عاما، بقتل المجني عليه «محمد. ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وتربص به في المكان الذي أيقن سلفا مروره منه، وما إن ظفر به حتى طعنه عدة طعنات، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين» بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالأوراق.