اجتماع بين وزراء خارجية عرب لمناقشة اتفاق السعودية مع إيران

اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرم في مارس الماضي.

الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر والرؤى

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.