وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري تطوير العلاقات على هامش قمة جدة 2023

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر أحمد عطاف، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وذلك على هامش قمة جدة 2023.

اللقاء جاء قبيل الاجتماع التحضيري لقمة جدة 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنَّ ذلك جاء قبيل بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة جدة 2023.

شكري يشارك في الاجتماعات التحضيرية لقمة جدة 2023

وكان وزير الخارجية قد توجه إلى جدة مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى قمة جدة 2023 المقرر عقدها بعد غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.