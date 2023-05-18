«القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 6.2 يضرب جواتيمالا ويشعر به سكان 5 دول

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر ضرب جمهورية جواتيمالا، وشعر به السكان في بيليز والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك.

وجمهورية جواتيمالا دولة تقع في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادئ إلى الجنوب الغربي، وبليز من الشمال الشرقي والكاريبي والهندوراس إلى الشرق والسلفادور إلى الجنوب الشرقي، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة.