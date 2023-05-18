ريهام عبد الغفور تنعى ابنة المطرب عبدالغني السيد: أمي الثانية

توفيت ليلى ابنة الفنان عبدالغني السيد، الذي يعد واحدًا من نجوم زمن الفن الجميل، حسب ما أعلن الحساب الرسمي لجمعية أبناء فناني مصر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاة ابنة عبدالغني السيد

وكتب الحساب الخاص بجمعية أبناء فناني مصر، قائلًا «إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والآسى تنعى جمعية أبناء فناني مصر وفاة ليلى عبدالغنى ابنة الفنان الكبير عبدالغني السيد، وشقيقة محمد عبدالغني السيد عضو مجلس إدارة الجمعية».

موعد ومكان جنازة ابنة عبدالغني السيد

كما نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، وفاة ابنة الفنان عبدالغني السيد، والدة إحدى صديقتها عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ووالده صديقة عمري السيدة ليلي عبد الغني السيد».

وأشارت ريهام عبدالغفور إلى أنّ صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة، والمدافن بالسيدة عائشة اليوم بعد صلاة الظهر.

ويعد الفنان عبدالغني السيد، واحدًا من أشهر نجوم الغناء في القرن الماضي، ورحل يوم 9 ديسمبر عام 1962 ومن أشهر أغنياته: ع الحلوة والمرة، يا ولا ياولا، البيض الأمارة بحبك مهما أشوف منك.