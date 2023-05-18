شيماء البرديني: أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار انتهى بقرارات جوهرية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ لجنة السياحة في الحوار الوطني، اتفقت على النهوض بالمنتج السياحي، من خلال الترويج له عن طريق برامج ومنصات وقنوات وأعمال درامية، ما تحقق بالفعل من خلال سلسلة الأعمال الدرامية التي تخاطب جمهور مختلف، للترويج للمنتج السياحي المصري.

اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار

وأوضحت البرديني، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح» المّذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار نتج عنه 22 قرارا، وهو تحول جوهري، وجميع القرارات جاءت في إطار التسهيل والتمكين وعلاج المشكلات، لافتة إلى أنّ الموافقات على المشروعات تتم خلال 10 أيام، مع إطلاق منصة إلكترونية لخدمات التأسيس والتشغيل والتصفية.

تسهيل وتيسير إجراءات التمليك للعقارات والأراضي

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أنّ قرارات المجلس واجتماعه جاءت للإجابة على كل مخاوف المستثمرين على مدار الفترة الماضية، من خلال تسهيل وتيسير إجراءات التمليك للعقارات والأراضي، إضافة إلى الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد، مضيفة أنّ المجلس وجّه الوزارات المعنية بالحسم والتنفيذ، وفي غضون أسبوع سيكون لدينا قرارت منفذة بالفعل وأخرى صدر لها القوانين المنفذة لها.