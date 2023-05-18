دياب: تتويج نجاح «تحت الوصاية» بتخصيص جلسة عن القانون في الحوار الوطني

أعرب الفنان دياب عن سعادته بالنجاح الضخم الذي حققه مسلسل «تحت الوصاية» الذي شارك به في موسم دراما رمضان الماضي، والتفاعل الكبير مع الأحداث، لا سيما بعض مؤسسات الدولة، وكذلك تخصيص جلسة عن قانون الوصاية في الحوار الوطني، غدًا الخميس.

الجمهور تفاعل مع المسلسل

وقال دياب، خلال ندوة تكريمه في «الوطن»، إنّ: «نجاح المسلسل على المستوى الفني، يُسعدنا كفنانين، وأننا حققنا تفاعلًا كبيرًا في الشارع، «الجمهور تفاعل مع المسلسل، وكانت مبسوطة منه».

وتابع أنّ «أي عمل فني يحمل رسالة مجتمعية، يكون جزءا من نجاحه، أنّ يحدث رد فعل من الجهات التشريعية وصُناع القوانين، وإلقاء الضوء عليه ويكون هناك اهتمام وعناية، خاصة وأنّ تلك القضية تمس شريحة معينة من المواطنين، ومن حق الدولة عليهم أنّ تنظر في أمرهم»، مضيفًا أنّ «هذا المسلسل حقق مردودًا إيجابيًا وحدث المُراد المجتمعي منه، فهناك إحساس برضا عظيم».

وأكد أنه لم يكن يتوقع هذا التفاعل، «كنت أتمنى بالطبع أنّ يحصل حراك تجاه قانون الوصاية، وأنّ يُسهم المسلسل في تحريك المياه، بالنظر في القانون، كانت هناك آمال لكن لم أتوقع ذلك إطلاقًا».

تكريم الفنان دياب

وكانت «الوطن» كرمت الفنان دياب، مساء الأربعاء، داخل مقر الجريدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان 2023، في مسلسل «تحت الوصاية»، حيث تسلم التكريم من الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الجريدة، فيما أدارها الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن».