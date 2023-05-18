جدول أعمال الحوار الوطني اليوم.. 4 جلسات لمناقشة الوصاية والهوية

تنطلق أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص 2 منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

جدول أعمال الحوار الوطني اليوم

وعلى التوازي منهما، تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وتقسم جلسات المحور المجتمعي اليوم إلى التالي:

المحور المجتمعي وأهم ملفاته

ويضم المحور الاجتماعي، 6 لجان فرعية، وتندرج تحته عدد من القضايا، ومن المقرر عقد 4 جلسات بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بدءا من الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً، ويناقش على مدار جلستين قضايا الولاية والوصاية على المال، المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستين الأخريين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.