حنفي جبالي يلتقي رئيسة برلمان أذربيجان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، «صاحبة غافاروفا»، رئيسة برلمان أذربيجان، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية على كافة الأصعدة مع جمهورية أذربيجان، خاصة على الصعيد البرلماني بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المصرية الأذرية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري وبرلمان أذربيجان بما يُعمق العلاقات بين الشعبين والبلدين الصديقين.

لقاء حنفي جبالي برئيسة برلمان أذربيجان

وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المُستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التي تُنفذها الدولة المصرية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما ثمن رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز.

وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المحافل الدولية وأيضاً تنسيق الجهود الثنائية في مكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف.

كلمة رئيسة برلمان أذربيجان

من جانبها، أكدت صاحبة غافاروفا حرص أذربيجان على تعزيز وتعميق مستوى التعاون الثنائي مع مصر، وهو ما يظهر في حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيرة في هذا الإطار إلى إلى زيارتها الأخيرة لمصر في فبراير الماضي والزيارة الحالية للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب المصري لأذربيجان في إطار الجهود النوعية لتعزيز العلاقات الثنائية البرلمانية المصرية – الأذرية مؤخراً.