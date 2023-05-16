رئيس «اقتصادية الشيوخ» يلتقي سفير أذربيجان في القاهرة

استقبل الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، الدكتور الخان بلوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب «سرى الدين» بضيفة، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الأذربيجانية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم، وتطوير تلك العلاقات للوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن سياسيًا واقتصاديًا وبرلمانيًا.