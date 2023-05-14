وزير السياحة يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان لمصر

أكدت وزارة السياحة في بيان لها أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى مصر ولاسيما في ظل التيسيرات التي قدمتها مؤخرا الدولة المصرية لعدد من الدول للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر.

تشغيل خط طيران مباشر بين مصر واذربيجان

وأشارت الوزارة إلي أنه خلال اللقاء تم بحث مقترح تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني نظرا لأن خط الطيران القائم بينهما حالياً هو خط عارض ، كما تم مناقشة سبل تفعيل والاستفادة من بروتوكول التعاون الموقع بين الدولتين عام 2007، في مجال السياحة بصورة أكبر.

وأوضحت الوزارة أنه تم مناقشة آليات تعظيم أوجه التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الآثار، فيما يخص المتاحف واسترداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية.

ومن جهته رحب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالسفير الأذربيجاني، مشيراً إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، في ضوء ما شهدته الزيارة الرسمية التي قام بها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقائه بالرئيس الأذربيجاني، لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.