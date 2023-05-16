رئيس «النواب» أمام برلمان أذربيجان: ننظر بعين التقدير لما حققته بلادكم من تطور

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام برلمان أذربيجان، أكد فيها أنّ مصر لا تدخر جهدا في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم إيجابي للعلاقات المصرية – الأذرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان.

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ مصر تنظر بعين الإعجاب والتقدير بالنظر إلى ما حققته أذربيجان في عهد الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، من تطور وتقدم في المجالات كافة، حيث يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكدا سعي مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، وتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة.