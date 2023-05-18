جهاز مدينة بدر ينتهي من المرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، إنّ الوحدات السكنية المقرر تنفيذها ضمن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ 20 ألف وحدة سكنية، مقسّمة على 3 مراحل مختلفة.

وأكد مندور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة 100% كاملة جميع المرافق والخدمات وأعمال اللاند سكيب، مضيفًا أنّ هذه المرحلة تتكون من 9024 وحدة سكنية.

نسب تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنّه جرى الانتهاء من 90% في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، وسيتم تسليمها بداية من شهر يوليو المقبل للعام الجاري 2023، مؤكدا احتوائها على 4704 وحدات سكنية بإجمالي 196 عمارة.

نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية

وتابع بأن نسبة التنفيذ في المرحلة الثالثة تبلغ 50%، ومن المقرر تسليمها في شهر مارس العام المقبل 2024، منوهًا بأنها تتكون من 7080 وحدة سكنية.

تسليم الشقق للموظفين من اختصاص مجلس الوزارء

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أنّ تسليم الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية معني بمجلس الوزراء، موضحًا أنّ الجهاز منوط بتنفيذ الوحدات السكنية وإدخال المرافق الخاصة بها فقط.