مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بمشروعات المرافق في مدينة بدر

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسؤولو الجهاز، مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600 مم، لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وخلال الجولة، تابع مسؤولو الإسكان، أعمال الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تتخطى 65%، والتي تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على خزانين سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3، ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومباني (ورشة ومخزن ومبانٍ إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد)، وتوفر المحطة 180 ألف م3 من المياه / يوم، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم.

وتفقد المهندس عمار مندور، أعمال تطوير مدخل ومخرج المدينة، حيث يجري حاليا توسعة وتطوير مخرج المدينة اتجاه القاهرة، بجانب تطوير مدخل المدينة بعد نزلة الكوبري مباشرة، وتشمل الأعمال تطوير الجدارية بإعادة الدهان، وإنارتها، كما تم زراعة منطقة بمسطح حوالي 4 آلاف متر، لتكون واجهة مميزة لدخول مدينة بدر، وذلك في إطار خطة الجهاز لتطوير وتوسعة مداخل ومخارج المدينة والميادين كافة، ولا سيما بعد الانتهاء من تطوير ميدان الهرم بمدينة بدر.

اصطفاف معدات النظافة

وفي سياق متصل، تابع المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات النظافة الخاصة بالحي الثاني، لمتابعة تنفيذ أعمال النظافة طبقا للمواصفات الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وذلك بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، ومسؤولي الجهاز، حيث تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.

وتابع المهندس عمار مندور، أعمال تنفيذ جراج سيارات وممشى وتراك دراجات في المسافة من ميدان الجامعة الروسية حتى مدرسة نجيب محفوظ أمام الحي الثالث المجاورة الأولى، على الشارع الرئيسي بطول كيلو متر، لتخفيف الضغط المروري أمام المحلات الموجودة بالشارع الرئيسي من ميدان الجامعة الروسية حتى ميدان الكولدير.

وأوضح مندور، أنّه جارٍ تنفيذ جراج سيارات بعرض 5 أمتار ثم رصيف بعرض 1 متر، ثم ممشى وتراك دراجات بعرض 3 أمتار من الخرسانة المطبوعة الملونة، ثم رصيف بعرض 1 متر، وتم عمل ازدواج لكشافات الكهرباء لإضاءة الطريق الرئيسي وكذلك أعمال التطوير، لافتا إلى أنّه فور الانتهاء من الأعمال سيتم دهان الخرسانة المطبوعة، وتنفيذ الإرشادات اللازمة لمرور الدراجات والمشاة وتشجير المنطقة المتبقية بالكامل.

وأضاف أنّه يتم رفع كفاءة الطرق والأرصفة وتنفيذ مناطق خضراء لخدمة قاطني المدينة بما يتماشى مع رسالة وزارة الإسكان في تنفيذ مدن حضارية حديثة، وهناك خطة لأعمال التطوير في جميع الأحياء بالمدينة، مناشدا المواطنين بالحفاظ عليها، كما جرى التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بزيادة معدل الأداء.