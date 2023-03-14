حبس شخصين بتهمة تجارة المخدرات في مدينة بدر

قررت جهات التحقيق في القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

ضبط المتهمين

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا يفيد قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بالاتجار في مواد مخدرة، وبالفحص تبين امتلاكهم كمية من مخدر الحشيش زنة 9 كيلو جرامات، وهاتفي محمول، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

عقوبة المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبد العظيم» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.