شيماء البرديني: حياة كريمة مشروع لبناء الإنسان قبل المعمار

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ مبادرة حياة كريمة أصبحت مفهومًا مجتمعيًا بفضل توفير خدمات المدن والعاصمة في القرى الريفية، لافتة إلى أنّ ورش الحكي والتثقيف والعروض المسرحية والمكتبات المقدمة للأطفال، تجسيد حقيقي للحياة الكريمة التي يجب أن يعيشها المواطنين.

الحوار الوطني.. الطريق لحياة كريمة

وأوضحت البرديني، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ ما يؤدي إليه الحوار الوطني، وما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، سيصل بنا إلى الحياة الكريمة كمفهوم، متابعة: «تجاوزنا مرحلة البنية التحتية وانتقلنا للمعيشة الكريمة، كما أنّ مشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفرت العديد من فرص العمل».

جهود حياة كريمة والتحالف الوطني

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أنّه لا يوجد عمل منفصل عن الآخر في إطار جهود حياة كريمة والتحالف الوطني، فالجميع يعمل من أجل المواطن المصري، خاصة المستهدفين من مشروع حياة كريمة، مؤكدة أنّ مبادرة حياة كريمة هي مشروع البناء الإنساني قبل أن يكون المعماري الأول في مصر.

فرص عمل للشباب

وأكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، أنّ مشروعات حياة كريمة والتحالف الوطني في المحافظات، توفر فرص العمل داخل المحافظة، حتى لا يحتاج الشباب إلى السفر أو الهجرة من أجل العمل، لافتة إلى أنّ الفيوم وبني سويف شهدتا العديد من المشروعات التي تلبي احتياجات المواطن في جوانب مختلفة.