شيماء البرديني: المحور المجتمعي في الحوار الوطني يناقش قضايا المصريين واهتماماتهم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ اليوم الثالث من الجلسات العلنية للحوار الوطني هو يوم المصريين جميعا، لافتة إلى أنّ المحور السياسي كان للساسة وقادة الرأي المتخصصين، بينما المحور المجتمعي فرصة المواطن بشكل مباشر، حيث يلخص كل قضايا المصريين ومحاور اهتماماتهم.

جلسات الحوار الوطني اليوم

وأوضحت «البرديني» خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ جلسات الحوار اليوم ستناقش الهوية والولاية والوصاية، حيث استعرضت الجلسات الماضية نتائج العمل على مدار عام كامل بعد جلسات ومناقشات عدة، وحاليا يتم الاتفاق على المخرجات الأساسية.

ولفتت إلى أنّ مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في دراما رمضان الماضي، طرح قضية مهمة وتؤثر في كل بيت مصري، وجاء في وقت يتطلب حتمية تغير القوانين المشوهة لصورة المرأة، وتوّج النجاح بمناقشة قانون الوصاية ضمن جلسات الحوار الوطني.

بطولات السيدات موجودة كل يوم

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أنّ بقاء القانون الحالي يشوه دور المرأة الذي تغيّر كليا على مدار الـ8 سنوات الماضية، ويعاكس التغير والتمكين والبطولات التي نستعرضها كل عام في احتفالية عيد الأم، مؤكدة أنّ بطولات السيدات موجودة كل يوم حتى في وجود الزوج.