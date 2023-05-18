محافظ المنوفية يقرر زيادة أجور عمال النظافة بنسبة 50%

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، زيادة قيمة الأجر اليومي لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50%؛ مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

موعد رفع الأجور لعمال النظافة في المنوفية 2023

ووجّه محافظ المنوفية، بعمل حصر لأعداد العاملين على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة الجديدة في الأجر اليومي، اعتبارًا من يوليو المقبل، تقديرًا لما يبذلونه من جهدٍ وعناء في القيام بوظيفتهم على أكمل وجه ممكن.

تحسين منظمة النظافة على مستوى محافظة المنوفية

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمنظومة النظافة والعاملين بها، بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته؛ للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة مستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة؛ للحد من انتشارها بهدف خلق بيئة صحية نظيفة.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.