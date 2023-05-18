وفد من طلاب المنوفية يزور المشروعات القومية في توشكى وأسوان

زار وفد من شباب المحافظة عددًا من المشروعات التنموية العملاقة، التي تُنفّذ في توشكى ضمن المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي، ويُعد أول وفد شبابي طلابي على مستوى محافظات الدلتا.

تفعيل مبادرة «شوف بنفسك» لزيارة المشروعات القومية

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنّه تم التنسيق مع المحافظة لتفعيل مبادرة «شوف بنفسك»، وإرسال وفدٍ طلابي للتعرف على الإنجازات في توشكى على أرض الواقع.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنّه يجب على الشباب نقل ما شاهدوه من إنجازات إلى أصدقائهم وعائلاتهم؛ ليؤكدوا أنّ دولتهم تسير بخطى صحيحة، في ظل قيادة حكيمة.

وتفقد الوفد منطقة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية، والتي تضم أكبر مزرعة تمور على مستوى العالم، والمقامة على مساحة ما يقرب من 12 ألف و500 فدان.

وتضم المزرعة ما يقرب من 2.4 مليون نخلة، كما تفقد الوفد منطقة حصاد القمح، وشاهد تجربة حية للمعدات في أثناء حصاده، فيما تم تفقد محطات الطرمبات بقوة 12 طرمبة أوتوماتيكية التشغيل.