محافظ المنوفية يشهد مباراة جمهورية شبين وبلدية المحلة ويعد بصرف مكافأة للاعبين

انطلقت قبل قليل، مباراة كرة القدم بين فريقي جمهورية شبين وبلدية المحلة والمقامة على ملعب نادى جمهورية شبين الكوم الرياضي، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز القسم الثاني ب، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفي، ونائبه محمد موسى واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي، ورئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء مجلسي إدارة نادى جمهورية شبين وبلدية المحلة.

دعم محافظ المنوفية للاعبي جمهورية شبين

وحرص محافظ المنوفية على حضور مباراة جمهورية شبين وبلدية المحلة، لحث اللاعبين على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، مشجعاً فريق جمهورية شبين مطالبهم بأن يكونوا أسودا في الملعب، مؤكدا دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم، منوهاً أنه سيتم صرف 250 ألف جنيه مكافآت للفريق حالة تحقيق الفوز اليوم كخطوة فاصلة في تحقيق حلم التأهل للدوري الممتاز.

وانطلقت فعاليات المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً وسط حضور جماهيري للفريقين وهتافات ترحيب بمحافظ المنوفية لدعم ومؤازرة لاعبي جمهورية شبين الرياضي.

محافظ المنوفية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالرياضة

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضي كإحدى المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية زار أمس المران الأخير لنادي جمهورية شبين في طريق التأهل للدوري الممتاز وتحقيق حلم الملايين.