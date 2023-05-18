انطلاق أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية 2023، اليوم، بمادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الرياضية، في 399 لجنة استقبلت 82 ألفًا و557 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظة، حيث بدأ اليوم بتجهيز أوراق الأسئلة، ونقلها إلى مقار اللجان على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة.

توزيع أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، في بيان لها، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أوراق الأسئلة بالاستعانة برجال الشرطة ومرافقتهم لأوراق الأسئلة من مقر مديرية التربية والتعليم إلى اللجان المختلفة بكل أرجاء المنوفية، كما أهابت المديرية بأولياء الأمور تقديم الدعم النفسي لأولادهم في أول يوم امتحانات.

ممنوع دخول لجان الشهادة الإعدادية بالهاتف

وشدد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، على أنّه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة؛ لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية؛ لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي.