عاصفة رملية تضرب مدينة الطور.. ومحافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد

ضربت عاصغة رملية مدينة الطور في جنوب سيناء، وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، إن المدينة تشهد طقسا غير مستقر، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

رياح غربية وشمالية غربية

وأضاف رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تعرضت إلى رياح قوية بلغت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مصحوبة بالأتربة وغبار، مشيرًا إلى أنّ الرياح الشديدة أدت إلي ارتفاع الأمواج في خليج السويس وحدوث عاصفة ترابية.

أضاف أنه جرى إصدار تحذير لمراكب الصيد واللنشات بتوخي الحذر وعدم الخروج لحين هدوء حركة الرياح التي تزيد سرعتها على 25 عقدة في الساعة، وقال إنّ درجة الحرارة 28 درجة، ونسبة الرطوبة مرتفعة وبلغت 60%.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار وسيول، وقال لـ«الوطن»، إن الحركة طبيعية داخل المواني البحرية والمطارات ولم يتم إغلاق أي ميناء بحري حتى الآن.

أضاف أنّ غرفة عمليات المحافظة تتابع تطورات حالة الطقس المتقلبة من أجل التدخل السريع حال حدوث طوارئ.