الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا في المحافظات.. عاصفة ترابية وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات عاصفة ترابية تضرب جميع المحافظات وتصل أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ بلغت 34 كيلومترا في الساعة، كما تشهد البلاد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وتعمل الظاهرتان على حجب الرؤية الأفقية أحياناً حسبما أشار بيان الأرصاد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد بداية انخفاض درجات الحرارة، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى رياح وشبورة مائية في الصباح الباكر وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

وتشهد حالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري عاصفة ترابية سجلت سرعتها 30 كيلومترا في وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة مع طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة نهارا بارد ليلاً.

أعلى درجة حرارة عظمى

وسجل جنوب الصعيد أعلى درجة حرارة عظمى غدا الخميس إذ بلغت 41 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة، مع نشاط للرياح إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترا في وطقس غائم جزئيا.

وفي محافظات شمال الصعيد بلغت العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة وسجلت سرعة الرياح 32 كيلومتر في الساعة مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر تزداد سرعة الرياح إذ سجلت 32 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 37 درجة مئوية وبلغت الصغري 23 درجة مع طقس غائم ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 2 متر وتكون شمالية غربية وجاءت حالة الأمواج في البحر الأحمر مضطربة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.