تعرف على برنامج الأنشطة الصيفية للطفل في مكتبة الإسكندرية.. وشروط الحجز 

أعلنت مكتبة الإسكندرية برنامج الأنشطة الصيفية والذي يتضمن برنامج قاعات القراءة والأنشطة وورش العمل، والعديد من الأنشطة الفنية، الثقافية، التعليمية، التاريخية والعلمية، والمقرر أن تنطلق 29 مايو الجاري حتى 24 أغسطس المقبل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جداول برنامج مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية خلال فترة الصيف من أجل حجز أولياء الأمور لأطفالهم للاستفادة بتلك الفعاليات الثقافية المختلفة لتنمية مهاراتهم.

تعليمات مكتبة الطفل في الإسكندرية

- أنشطة مكتبة الطفل للأطفال من عمر 6 إلى 11 سنة.

- بعض الأنشطة تتكرر لأكثر من مرة للسماح لعدد أكبر من الأطفال بالحضور، فالطفل يمكنه الاشتراك في مجموعة واحدة فقط.

- أولياء أمور الأطفال المشتركين في الزيارات عليهم التوجه يوم الزيارة صباحًا إلى مكتبة الطفل خلال تسليم الأطفال إلى المكتبة؛ للتوقيع على إقرار ولي الأمر بالموافقة على ذهاب الأطفال.

- لكل طفل حجز زيارة واحدة فقط خلال الاجازة الصيفية.

- الالتزام بالمواعيد في حضور الورشة.

- ممنوع الدخول بالمأكولات والمشروبات ماعدا الماء.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المكتبة.

حجز ورش الأطفال بمكتبة الطفل بالإسكندرية

- حجز ورش العمل إلكترونيًّا لحاملي العضوية السنوية السارية عن طريق الموقع الخاص بمكتبة الطفل من هنا .

- يفتح باب الحجز لكل نشاط على حدة قبله بثلاثة أيام الساعة 6 مساءً.

- حجز أنشطة قاعات القراءة إلكترونيًّا لحاملي العضوية السارية عن طريق الموقع الخاص بمكتبة الطفل.

- يفتح باب الحجز لأنشطة قاعات القراءة قبله بيوم واحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

- لا يسمح للطفل بحجز أكثر من نشاط واحد في اليوم، ولا يجوز حجز فترة قاعات قراءة ونشاط في اليوم نفسه.

- الأنشطة الممتدة لأكثر من يوم يكون مكتوبًا بجوارها كلمة تابع، ويُحجَز ذلك النشاط مرة واحدة فقط قبل بدئه.