أحمد الطاهري: لم يعد مقبولا أن يكون أغلب اللاجئين في العالم من العرب

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه لم يعد مقبولا أن يكون أغلب اللاجئين في العالم من العرب، وبدلا من احتواء الأمر تتزايد الأزمات مع اشتعال المزيد من الأزمات، لذلك فالقادة العرب يبحثون هذه القضايا في وضع بالغ الحساسية.

التفاهمات السعودية الإيرانية

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة من جدة على شاشة «إكسترا نيوز» عبر القمر الصناعي، أن السعودية هي الأخرى خلال الفترة الماضية عملت على تصفير المشاكل الإقليمية، ورأينا مسار التفاهمات السعودية الإيرانية من جهة، وانعكاس ذلك على ملف الحرب في اليمن من جهة أخرى، كما أن لبنان أصبح الآن في مرحلة الانتظار إلى قدر من التماسك الإقليمي ليستعيد مساره السياسي، وهذه الأمور لا يصح أن تكون بعيدة عنا ونحن نرصد ما يجري في جدة.

مواقف معلنة من القادة العرب

وتابع: «أن لقاءات القادة العرب بشكل دوري والحرص على دورية انعقاد القمة العربية هو عامل إيجابي في معالجة الكثير من المشكلات، وهي ليست فقط ما يلقى من كلمات، وما يتم تسجيله من مواقف معلنة، فهناك اجتماعات بين الوفود واجتماعات ثنائية، وهناك آليات تصنع بين وزراء الخارجية، وبالتالي قد تسفر عن استحداث آليات ما لمعالجة مشكلة طارئة هنا أو هناك».