أحمد الطاهري: قمة جدة فرصة ذهبية لتصفير مشكلات المنطقة العربية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن أزمة السودان أزمة عربية طارئة الآن، وقمة جدة تمثل فرصة ذهبية لتصفير مشكلات المنطقة، والقادة العرب سيبحثون هذه الأمور.

مراحل من السيولة الأمنية

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة من جدة على شاشة «إكسترا نيوز» عبر القمر الصناعي، أن السودان بخلاف ما يشكله من خصوصية وأهمية كبرى لمصر، فإنه يشكل محورية خاصة أيضا في المنظومة العربية، وهو بلد يتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية ومطل على البحر الأحمر، وتتواجد جغرافيته السياسية مع تقاطعات في مناطق وسط إفريقيا، وهذه المناطق تمر بمراحل من السيولة الأمنية، وكل هذا ينعكس بشكل أو بآخر على منظومة الأمن الإقليمي العربي التي تواجه تحديات كبرى أيضا في مقدمتها الأمن المائي العربي، لذلك فهناك الكثير من القضايا التي تعزز من أهمية انعقاد قمة جدة في هذا التوقيت.

استقرار الدول والتنمية

وتابع «الطاهري»، أن محددات الدور المصري واضحة بعدم التدخل في شؤون الدول العربية ومنع التدخل الأجنبي في القضايا العربية، ودعم استقرار الدول والتنمية ودعم فكرة الدولة الوطنية في المنطقة العربية وتعزيز التعاون العربي في مجالات مختلفة.

وأكد أن هناك تحدي اقتصادي كبير فرضته جائحة فيروس كورونا ثم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي التي تأثرت بها الدول العربية بشكل متفاوت.