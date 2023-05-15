أحمد الطاهري: برنامج جديد على قناة «إكسترا نيوز» من صناعة الشباب

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّه سيتمّ الإعلان عبر حساب قناة «إكسترا نيوز» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن برنامج جديد يصنع كل تفاصيله الشباب سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «صباح الخير للشباب من سن 18 سنة الى سن 25 عامًا، هنعلن اليوم على صفحة إكسترا نيوز عن برنامج جديد، اللى هيصنع كل تفاصيله شباب من سن 18 إلى 25، سواء تقديم أو إعداد أو إخراج أو تصوير أو مونتاج، طريقة التقديم والمحددات المطلوبة في المتقدمين هتبقى على صفحة إكسترا نيوز».