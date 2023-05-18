هاني يونس في بث مباشر من الصف: «حياة كريمة» غيرت وجه مصر

عرض هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على منصّة التواصل الاجتماعي، بثًا مباشرًا من مركز شباب قرية الودي بمركز الصف في محافظة الجيزة، على هامش زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مشروعات حياة كريمة بالقرية.

وأكد يونس، خلال البث المباشر، أنّ مبادرة حياة كريمة غيّرت وجه مصر، مضيفا: «مركز الشباب في القرية طورته مبادرة حياة كريمة، ويتضمن صالة ألعاب رياضية وملاعب كرة قدم وترابيزات تنس الطولة وتدريبيات رياضية، وده اللي عاوزينه لشبابنا علشان يكونوا أفضل».