محافظ أسيوط يؤكد استمرار العمل بمشروعات «حياة كريمة» في القرى والمراكز

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يجرى تنفيذه بـ7 مراكز على مستوى المحافظة في 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة.

معدلات ونسب التنفيذ

وتناول اللقاء معدلات ونسب التنفيذ بالمشروعات، مثل (الأسواق الحضرية، ووحدات الإطفاء، والمواقف النموذجية، المدارس) وغيرها من المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني القرى، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التي يجرى انشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ونجوع المحافظة.

ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات

وأكد محافظ أسيوط ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإشراف على مراحل العمل للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر خلال أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة طبقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى استمرار العمل بالمشروعات على قدم وساق بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، تحت إشراف الهيئة وبالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن بالقرى المستهدفة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.